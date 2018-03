Pyeongchangis jätkuvatel paraolümpiamängudel ei osale dopinguskandaali mässitud Venemaa koondist. Meie naabrite sportlased võistlevad olümpialipu all ning protokolli märgitakse riigi kohale "Neutraalsed paraolümpia atleedid" ehk NPA.

Muuhulgas on reeglites kirjas, et tribüünidel ei tohi lehvida ühegi mitteosaleva riigi lippu. Ometi nähti Venemaa trikoloori näiteks Guangneungi jääkeegliareenil. Korraldajad tunnistavad, et neil on raske kontrollida, millise lipuga pealtvaatajad täpselt võistlusele tulevad.

Tegelikult on asi naljast kaugel, sest seaduse järgi võib Lõuna-Korea politsei vales kohas Venemaa lipuga lehvitava pealtvaataja arreteerida.

Enne paraolümpiat toimunud nn tavalisel olümpial võttis Rahvusvaheline Olümpiakomitee vastu otsuse, et lehvida võivad kõigi nende poolt tunnustatud riikide lipud, olenemata sellest, kas riik osaleb olümpial või mitte. Seega nägi tribüünidel pidevalt Venemaa lippe.