BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond sai VTB Ühisliigas väikese vaheaja järel taas võidu, alistades tabeli punase laterna Krasnojarski Jenissei 97:88.

Kalev tegi hiilgava teise poolaja alguse, spurtides kaheksa minutiga 24:8 ja asudes juhtima 75:53. Lõpuni jäi tosin minutit, kuid nii suur edu ei tähendanud veel võitu. Donaldas Kairys võttis mõlemad mängujuhid Branko Mirkovici ja Sten-Timmu Soku hetkeks korraga välja ning Jenissei juhendaja Oleg Okulov vastas kohe maa-ala kaitsega. See lõhkus kalevlaste rütmi nõnda ära, et külalised viskasid 16 punkti järjest ja tabloo näitas vaid 75:69! Siis võttis Kairys Isaiah Briscoe pingile ning eurooplased said lõpuks maa-alaga hakkama. Kalevi 8:0 spurt seisuks 95:81 otsustas asja.

Kohtumine algas tõelise rünnakute tulevärgi tähe all. Viieminutilise mängu järel juhtisid külalised Siberist 18:14 ja Kairys oli minutilisel vaheajal rohkem kui kuri. Asi paraneski, Kalev pääses veerandaja lõpuks ette 29:25 ja teise alguses juba 38:27.