Kolmapäeval Istanbulis toimunud jalgpalli Meistrite liiga kaheksandikfinaalis jooksis Besiktase ja Müncheni Bayerni vahelise matši teisel poolajal väljakule kass.

Kohtunik Michael Oliver oli sunnitud mängu peatama ning Besiktasele määratakse UEFA poolt suure tõenäoseusega rahaline trahv. Bayern võitis kohtumise 3:0 ja pääses kokkuvõttes seisuga 8:1 veerandfinaali.

Sakslased võtsid vahejuhtumit mõnusa huumoriga ja jagasid Twitteris lõbusaid kassipilte ning muuhulgas esitati kiisu ka parima mängija nominentide hulka. Rahvahääletusel ei saanud ükski inimene loomale vastu ning koguni 85 protsenti hääletajatest valisid parimaks kassi.

Who was your #BJKFCB Man of the Match? 🤔