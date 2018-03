Korvpalli Euroliigas ei saanud esikolmikusse kuuluv Olympiacos üllatuslikult koduväljakul kuidagi hakkama tabeli teise poolde kuuluva Barcelonaga ja vastu võeti ülikindel 63:90 kaotus.

Poolajapausile minnes oli seis üsna võrdne, Barcelona juhtis 40:38. Seejärel võideti kolmas veerand 23:14 ja neljas veerand 27:11. Katalaanide parimana viskas Ante Tomic 19 punkti, sama mehe arvele jäi 10 lauapalli. Adrien Moerman lisas 17 silma ja lauapalle noppis ta koguni 13. Olympiacose suurimad skooritegijad olid 14 punkti visanud Jamel McLean ja Georgios Printezis.

The best moments of the 17-0 run that moved @FCBbasket into a big lead against @olympiacosbc pic.twitter.com/OnsLogTxgM