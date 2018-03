Korvpalli Euroliiga päeva viimases mängus kohtusid Baskimaa pealinnas Vitoria-Gasteizis kohalik Baskonia ja Kaunase Žalgiris.

Kodumeeskond läks kiirelt 8:0 ja 11:3 juhtima ning kätte võidetud edu enam käest ei antud. Poolajapausiks juhiti 43:33, lõpuks näitas tabloo 84:64 üleolekut.

Jayson Granger viskas enam kui 11 000 kodufänni ees 20 punkti, Vincent Poirier lisas 15 silma. Žalgirise poolelt küündisid kahekohalise punktisummani kaks meest: Kevin Pangos (12) ja Vasilije Micic (11).

