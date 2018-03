Jalgpalli Euroopa liigas võib tänavu näha omapärast matši, kus vastamisi lähevad kaks Red Bulli meeskonda: Salzburg ja Leipzig. Mõlema tiimi suuromanik on maailmakuulus energiajookide tootja ning nii Austria kui Saksamaa tiimid murdsid end kaheksa parema hulka.

Red Bulli teema kerkis teravalt esile juba aasta alguses, kui oli näha, et mõlemad meeskonnad tüürivad Meistrite liiga suunas. Tegelikult ütlesid reeglid, et kaks samale omanikule kuuluvat klubi ei saa ühes ja samas UEFA sarjas osaleda, kuid suveks mõeldi välja JOKK-skeem ning mõlemad said rohelise tule. Paberimajandus sätiti täpselt nii, et UEFA kinnitas: "Ühelgi tsiviil- ega juriidilisel isikul pole mõjuvõimu rohkem kui ühe klubi üle."

Meistrite liigas Leipzig ja Salzburg vastamisi ei läinud, kuid tänaseks teevad mõlemad kaasa aste madalamas sarjas ning juba reedel toimub loosimine, mis võib nad vastamisi viia. See saaks olema omapärane vaatepilt, sest klubide särgid ja sümboolika on sisuliselt identsed.

Kui Austria tiim mängibki ilma probleemideta Red Bull Salzburgi nime all, siis Leipzigi juures seisab tähepaar RB, mis ametlikult tähendab hoopis RasenBallsporti ehk maakeeli murupallisporti. Saksamaa jalgpalliliidu survel tehti oma nime ja logo juures küll kosmeetilisi muudatusi, kuid kõik viitab endiselt ja selgelt energiajoogile.

Omandiküsimuste ajalugu

Kokkuvõttes on üleval potentsiaalne huvide konflikt. Omandiküsimused lõid jalgpallis kired lõkkele juba eelmise sajandi lõpus, kui Kariibidel baseerunud firma ENIC Euroopa klubisid kokku ostis.

Hooajal 1999-2000 võitlesid ettevõttele kuulunud Praha Slavia ja Ateena AEK mõlemad välja koha UEFA karikasarjas, mille järel asusid jalgpallijuhid tegutsema. Loodi reegel, mis pidi sarnase stsenaariumi kordumise välistama. Otsus sai õnnistuse ka Rahvusvaheliselt Spordikohtult (CAS).

Praeguse seisuga poleks reeglist enam kasu, sest suvine UEFA otsus väitis, et Red Bulli puhul huvide konflikt puudub.

ENIC lõi omal ajal tõelise jalgpalliimpeeriumi: neile kuulus 25,1% Glasgow Rangersist (Šotimaa), 50% FC Baselist (Šveits), 99,9% Vicenza Calciost (Itaalia), 96,7% Praha Slaviast (Tšehhi), 47% Ateena AEKst (Kreeka) ja 29,9% Tottenham Hotspurist (Inglismaa).

UEFA ja CASi otsuste järel loobusid firma omanikud Joe Lewis ja Daniel Levy impeeriumist ja keskendusid vaid Tottenhamile, mille suuromanikud ollakse tänase päevani.

Red Bulli võimas impeerium

Energiajoogigigandi Red Bulli jalgpalliprojekt kasvab tohutu kiirusega, mille markantseimaks näiteks on just Leipzig. 2009. aastal alustati Saksamaa viiendalt liigatasemelt ja juba tänavu tehti kaasa Meistrite liigas. Hooajal 2010-2011 elas klubi tegemistele tribüünidel kaasa keskmiselt 4000 pealtvaatajat, nüüd on sama number üle 30 000.

Red Bull on proovinud enda värvidesse riietada ka mõne Inglismaa klubi, kuid seni tulutult. Aga globaalset pilti vaadates ollakse ikkagi hiiglase mõõtu tegijad. New York Red Bullsi tegemistele elasid Joel Lindpere tõttu aastate jooksul kaasa ka Eesti vutisõbrad, Red Bullil on oma klubid ka Brasiilias ja Ghanas.

Erinevate mandrite vahel pole siiski Leipzig – Salzburg sarnaseid huvide konflikti oodata, sest hetkel on ainuke ametlik mandritevaheline võistlus klubide MM, kuhu jõudmiseks peaksid kaks Red Bulli omanduses olevat klubi tulema oma maailmajao meistriks, mis on väga ebatõenäoline.

ENIC ja Red Bull sarnanevad ka maailmavaate poolest: nimelt tegutsevad mõlemad firmad jalgpallis selgelt finantsilistel põhjustel, mis omakorda ajab vihale traditsioonide austajad.

