Norra murdmaasuusataja Heidi Weng läks pärast suusatuuri Tour de Ski võitmist Pyeongchangi olümpiamängudele suure medalisoosikuna, aga jäi Lõuna-Koreas sootuks medalita. Norra ei arvanud 26aastast sportlast isegi naiste teatesõidukoondisesse.

MK-sarjas on Weng endiselt 1424 punktiga liider ja ta edestab kaasmaalannat Ingvild Flugstad Östbergi 153 silmaga, aga kardab, et seegi edu pole enne Falunis peetavat MK-sarja finaali kindel. Kokku on minituuril saadaval 350 MK-punkti.

"Mul on juba mõnda aega vaimse tervisega probleeme. Ainus, mida teha suutsin, oli psühholoogi abi paluda. Seda ma ka tegin. Proovin olla mitte nii tõsine. Aga mu peas on viimasel ajal nii palju asju olnud. Seda kõike on minu jaoks liiga palju," ütles Weng Norra väljaandele VG ja palus pärast neid sõnu intervjuu lõpetada.

Suusataja on vaimse tervise probleemidest ka varem rääkinud. 2017. aasta märtsis tunnistas Weng, et vanaema surm andis talle suure hoobi ja tal on ennast raske kokku võtta.