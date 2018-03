Torino Juventuse ja Madridi Reali duelli näol on tegu 2017. aasta finaali kordusetendusega. Siis jäi Cardiffis koguni 4:1 peale Real. Kokku on kaks kanget Euroopa klubisarjades kokku läinud 19 korral: üheksal juhul on peale jäänud Real, kaheksal Juventus ja kahel korral on lepitud viiki.

Manchester City juhenadaja Pep Guardiola (paremal) ja Liverpooli peatreener Jürgen Klopp. (Carl Recine)