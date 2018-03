"Vahet pole, kes meile vastu oleks tulnud - igal juhul olnuks tegu tugeva tiimiga. Anname endast igal juhul kõik. Usun, et Manchester City ei arvanud enne loosimist, et Liverpool on neile kõige sobivam vastane. Hea on see, et kohtume meeskonnaga, keda tunneme kõige paremini. Inglismaa jaoks pole see võib-olla ideaalne variant, sest ainult üks meeskond saab poolfinaali," rääkis ta Liverpooli kodulehele antud usutluses.