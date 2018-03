Toyota rallimeeskonna pealik Tommi Mäkinen ütles väljaandele Motorsport News, et Mehhiko rallil erinevate probleemide küüsi langenud Yaris WRC-d võivad haavatavad olla ka teistel tänavustel sooja kliimaga rallidel nagu Sardiinias ja Türgis.

Mäkineni süstib aga kindlust asjaolu, et need rallid peetakse merepinnale lähemal. Mehhiko rallitrassid jõudsid kohati 2700 meetri kõrgusele ja Toyota mootorid kippusid sarnaselt mullusele üle kuumenema.

"Meie mootoriprobleemid ei tule merepinna lähedal esile, aga tööd on vaja edasi teha. Välistada ei saa siiski midagi. Jari-Matti Latvala alternaatori- ja Ott Tänaku turbojamasid me ei mõista. Need olid kummalised. Praegu on nende asjade kohta raske midagi täpsemalt öelda, peame esmalt uurimise lõpetama," rääkis Mäkinen.

Soomlane lisas, et Mehhiko annab Toyotale alati suure õppetunni, aga mitte heas mõttes. "Mehhiko on rallikalendri raskeim. Meil on ikka ja jälle midagi õppida - vaikselt hakkab see õppimine üle viskama. Aga olen kindel, et läheme järgmisel aastal sinna tagasi lahendusega, kuidas mootoreid jahutada," ütles Mäkinen.