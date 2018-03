Üllataval kombel vihastas see aga Liverpooli lootsi Jürgen Kloppi. Eelkõige ei meeldi talle varajane mänguaeg: kohaliku aja järgi kell 12.30 (Eesti aeg 14.30). "Mängime kolmapäeval kell 19.45 ja laupäeval juba 12.30. Taastumisel on iga tund tähtis - miks ei võiks meie mäng olla kell 15, mitte pärast hommikusööki," arutles Klopp pressikonverentsil.

Ta jätkas: "Teistes liigades lükatakse mäng sootuks edasi, et omasid aidata. Meie mängime kolm päeva hiljem. See pole väga lahe, peame läbi raskuste hakkama saama."

Liverpooli tegemisi kajastav This is Anfield on veendunud, et mäng laupäevale tuua, oli meeskonna juhtide soov. Tundub loogiline, sest nõnda võidetakse üks päev tunduvalt olulisema, Meistrite liiga kohtumiseks valmistumise tarbeks.

Kloppi pahameelt võib aga osati mõista. Nimelt on statistikud välja uurinud, et varajastel mängudel on sakslase saldo eriti kehv. Nimelt on Liverpool Kloppi käe all teeninud lõunaajal peetud kohtumistest keskmiselt vaid 1,44 punkti.