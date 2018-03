Viru Maakohtu 16.03.2018 määrusega kuulutati välja MTÜ Jalgpalliklubi Sillamäe pankrot.

Veebruaris 2018 laekus kohtusse MTÜ Jalgpalliklubi Sillamäe avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Avaldusest nähtub, et võlgnikul on kohustusi võlausaldajate ees kokku summas 251 253 eurot, millest 99 641 eurot on võlgnevus töötajate ees.

Ajutise pankrotihalduri aruandest ilmnes, et võlgnikul on põhivara maksimaalselt summas 6 758,24 eurot ja rahalised vahendid summas 144,41 eurot. Samas märkis ajutine pankrotihaldur, et tuginedes majandusaasta aruannetele on faktiliselt võlgnik pankrotis juba alates 2014.a.