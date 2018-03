"Nicolas Otamendi, Kevin de Bruyne, Fernandinho, David Silva, Raheem Sterling, Sergio Agüero - nad on investeeringud varasemast ajast, mitte viimase paari aasta nähtused," võrdles Mourinho oma meeskonda linnarivaali Manchester Cityga, vihjates, et Unitedile tuleks aega anda.

"Ma võiksin Inglismaalt lahkuda ja kuhugi mujale minna. Aga ma olen siin ja jään siia. Ja ma ei kavatsegi oma mentaliteeti muuta," jätkas ta. "Ma ei kao kohtumise järel kiiresti tunnelisse. Järgmises lahingus olen esimene, kes sealt platsile tuleb. Ma ei karda vastutust võtta.

Samuti ütles Mourinho, et tal on klubijuhtide usaldus ning ta on nendega ühel lainel. "Mul on imeline töökoht," lisas ta.