Ikoon, legend, maailma parim sportlane, seksisõltlane, truudusemurdja, kaabakas, geenius! Kõik eelmainitu on vähemalt mingil hetkel olnud tõde armastatud ja vihatud golfistaari Tiger Woodsi kohta.

Ameeriklane elab pööraselt edukat elu, mida saadavad valusad tagasilöögid. Golfiradadel on ta teeninud enam kui 110 miljonit dollarit, koos reklaamilepingute ja muude äridega on kontole laekunud ligi kaks miljardit. Hoomamatute summade taga on aga ühe täiesti tavalise inimese elu, kus nii mõnigi lihtsurelik oma endagi eksimusi ära võib tunda.

Mitte miski ei ole pannud Woodsi taganema oma suurimast armastusest – golfist. Samas jääb küsimus, miks ei ole juba aastaid kuulda tema suurtest võitudest? Kui kaua 42aastane California mees veel jaksab? Lihtne oleks ju pururikka legendina taanduda, aga ei – Woods tahab midagi tõestada.