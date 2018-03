Veerandfinaalis läheb Ragnar Klavani koduklubi ehk Liverpool vastamisi Manchester Cityga. Avamäng peetakse 4. aprillil Liverpoolis, kordusmatš 10. aprillil tunnise rongisõidu kaugusel Manchesteris. Päev enne loosimist pidasid kihlveokontorid Meistrite liiga suurimaks favoriidiks just Cityt, kuid nüüd kaldutakse Barcelona suunas, kes kohtub AS Romaga.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp: „Olen varemgi öelnud ja see on tõsi: loos toob üsna tihti vastaseks just naabri. Minul pole selle vastu midagi, ausõna. Mängime nendega, kellega vaja. Nüüd on selleks Manchester City, läks!

Liigas korra kaotasime neile, korra võitsime. Ma ei usu, et Manchesteris mõeldi enne loosimist, et nad tahaksid just Liverpooliga mängida. Vaevalt! Kindlasti pole me favoriidid, kuid kaheksa parema hulgas on see tavaline. Oma paarides võib favoriitideks pidada ehk vaid Barcelonat ja Bayernit, kuid, tänud jumalale, jalgpallis pole midagi kindlat.“

Eestlane kõige kõrgemas mängus

Harukordse nähtusena lööb Meistrite liiga kaheksa parema meeskonna hulgas kaasa ka eestlane, meie koondise kapten Ragnar Klavan. Kui turniiri põhihooaja kolmes esimeses matšis istus Viljandist pärit mees pingil, siis viiest viimasest mängust neljas on Klavan väljakul käinud, kuuludes Maribori, Sevilla ja Moskva Spartaki vastu algkoosseisu, kaheksandikfinaali kordusmatšis Porto vastu vahetati eestlane platsile kümneks viimaseks minutiks.

Jürgen Klopp ja Ragnar Klavan. (Phil Noble)

Kas Klopp usaldab ka otsustavas faasis Klavanile mänguaega? Õige vastus on: ei tea!

Ilmselt ei oska ka sakslasest peatreener hetkel midagi kinnitada ega ümber lükata. Keskkaitsjatest on viimasel ajal stabiilseid esitusi näidanud vaid jaanuaris tiimiga liitunud jalgpalliajaloo kõige kallim kaitsemängija Virgil van Dijk. Vastupidiselt hollandlasele ei saa stabiilsusest rääkida kamerunlase Joel Matipi ja horvaadi Dejan Lovreni puhul. Samas pole Klopp suutnud nimetatud kolmiku mängitamise ajal leida korralikku võistluspraktikat Klavani jaoks, kes enne jaanuaris saadud haigust ja vigastust järjepanu igati viisakaid esitusi tegi.

Seega jääb kaitseliin endiselt paljude silmis Klopi suurimaks murekohaks. Sama võib tegelikult öelda ka Manchester City kohta, kelle tugevused on sarnaselt Liverpoolile just ründemängus. Pikemat arutelu veerandfinaalide teemal saab kuulata Õhtulehe jalgpallisaatest „Kolmas poolaeg“.

Meistrite liiga veerandfinaalid

Barcelona – AS Roma

Sevilla – Müncheni Bayern

Juventus – Madridi Real

Liverpool – Manchester City

Kõik esimesena kirjutatud meeskonna peavad avamatši 3. või 4. aprillil koduväljakul. Kordusmängud peetakse 10. või 11. aprillil.

Euroopa liiga veerandfinaalid

Leipzig – Marseille

Arsenal – Moskva CSKA

Madridi Atletico – Sporting

Lazio – Salzburg