VARi abi on viimastel aegadel palju testitud. Näiteks on see võimaluse saanud Inglismaa karikasarjades ning Saksamaa ja Itaalia vutiliigades, aga ka mujal.

Kuigi VAR on tekitanud vutiringkondades ka palju pahameelt, siis Infantino on süsteemiga rahul. "Olin alguses skeptiline, kuid tahtsin sellele võimaluse anda," arutles ta. "Katsetused on näidanud, et ilma VARita teeb kohtunik ühe tähtsa eksimuse kolme mängu kohta. Videokohtuniku abiga tehakse üks oluline eksimus 19 mängu jooksul."