Kui varasemalt oli teada, et vigastuste tõttu peavad kõrvale jääma Stephen Curry ja Klay Thomspon, siis vahetult enne matši selgus, et kaasa ei saa teha ka Kevin Durant. Nimelt avastati tal väike roidemurd. Golden State´i õnneks oli tagasi rivis Draymond Green, kes samuti ühe kohtumise vahele jättis.

NBA valitseva meistri Golden State Warriorsi jaoks on käsil rasked ajad, sest läbi tuleb ajada ilma kolme supertäheta. Selle tulemusena tuli läinud ööl tunnistada Sacramento Kingsi 98:93 paremust.

Sacramento hoiab tabelis 12. kohta, kuid play-off´i rong on nende jaoks juba ära sõitnud. Samuti läänedivisjonis mängiva Golden State´i saldo on 52-17, millega hoitakse teist kohta. Ilmselt sinna ka jäädakse, sest liidril Houston Rocketsil on koos 54 võitu ja 14 kaotust, kuid kolmandal kohal asuv Portland jääb maha juba 10 võiduga. Põhiturniiril peetakse 82 mängu.