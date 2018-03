Hooaega nigelalt alustanud VEF on viimasest seitsmest mängust võitnud viis, sealhulgas Moskva Himkit ja Kalev/Cramot. Liigatabelis hoitakse 6 võidu ja 12 kaotusega kaheksandat ehk viimast play-off´i viivat kohta. Tõsi, lähikonkurentidel on kaks mängu vähem peetud.

VEFil on jäänud põhiturniiril pidada veel kuus mängu. Kui Kaasani Unics ja Lokomotiv Kuban on ilmselt liialt kõvad pähklid, siis Nižni Novgorod, Avtodor, Astana ja Minsk on lätlastele jõukohased.

Siiski on Ühisliiga tabeliseis äärmiselt tihe ning omad võimalused kaheksa parema hulka jõudmiseks on ka Kalev/Cramol. Selleks tuleks aga mõni suuremat sorti üllatus sepistada.