Koputus maja uksele: "Vabandage, kas teie olete härra Müller?"

"Mina."

"Kas teie abikaasa on kodus?"

"Ei ole."

"Tohin ma teda oodata?"

"Palun."

Tunni aja pärast.

"Ega te tea, kus teie abikaasa praegu on?"

"Kalmistul."

"Ja millal ta tagasi tuleb?"

"Pole aimugi. Ta on seal juba üksteist aastat."