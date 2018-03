Täna avati Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi perepäeval Pyeongchangi taliolümpianäitus, kus saab näha värskelt olümpiamängudelt saabunud põnevaid esemeid alates olümpiatõrvikust ja lõpetades meie parima tulemuse, 4. koha teeninud Saskia Alusalu varustusega. Perepäeva ja näitust oli avamas Lõuna-Koreas 18. kohta saanud kiiruisutaja Marten Liiv koos treeneri Väino Treimaniga. Näitusel saab iga soovija proovida Adaverest kohale toodud uisutajate treenimiseks kasutatavat libelauda. Samal laual on uisusammu treeninud nii Alusalu kui Liiv. Vaatamiseks on ka Alusalu enda disainitud Eesti koondise võistluskombe ja Gangneungi jääareenilt ära toodud rajatähis. Maailma mastaabis on näituse üheks suurimaks rariteediks meest jäähokifinaali litter koos finaalis osalenud Saksamaa ja Venemaa olümpiasportlaste kaptenite autogrammidega.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi arendusjuhi Toomas Koitmäe sõnul on olümpiamängudel spordimuuseumis aina olulisemaks muutuv roll. „2016. aastast muuseumi nimes sisalduv olümpiamuuseumi nimetus ei ole seal lihtsalt moe pärast – olümpiamuuseumide võrgustik on maailmas prestiižne ja eriline, meie ülesandeks on koostöös EOK ja teiste olümpiaorganisatsioonidega olümpiaväärtuste levitamine ja nendest rääkimine,“ selgitas ta.

„On väga hea meel, et väga erinevad huvigrupid Eesti spordimaastikult on spordimuuseumi uuele olümpianäitusele kaasa aidanud, vaatamist ja uudistamist on väljapanekust absoluutselt igas vanuses spordisõbral.“ Koitmäe sõnul on näitusega jõudnud tükike olümpiamängude tunnetest, emotsioonidest ja loost väga kiiresti pärast mängude lõppu Eestisse ja avalikkuse ette. Näituse avamisele eelnes meeleolukas kolmevõistlus, kus Eesti parim meeskiiruisutaja pandi proovile lõbusates võistlustes, misjärel said enda võimeid tippsportlasega võrrelda ka muuseumi külastajad. Peale väikest jõupingutust avati taliolümpianäitus, kuhu on kokku kogutud esemed kajastamaks Pyeongchangis osalenud eestlaste tegemisi erinevates rollides – sportlasena, treenerina, vabatahtlikuna, meediaesindajana, olümpiadelegatsiooni liikmena ja pealtvaatajana.