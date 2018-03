Eesti jalgpallimeistrivõistlused on täistuuridel käima läinud. Seega on paras aeg otsa vaadata, milline rahvaste paabel meie vutiväljakutel tänavu ringi müttab.

Esmalt olgu öeldud, et Eesti meistrivõistluste Premium liiga juhendi järgi saab meeskonda registreerida kuni 30 mängijat, kellest 25 peavad olema jalgpallihariduse omandanud Eestis (Eestis treenitud mängijad ehk ETM).

ETM on mängija, kes on kas Eesti kodanik või mängija, kellel on määramata kodakondsus ja tal on Eestis välja antud välismaalase pass. Lisaks loetakse Eestis treenitud mängijaks pallur, kes on sündinud Eestis või kes on mänginud Eesti jalgpalli meistrivõistlustel vähemalt seitse hooaega, sõltumata tema rahvusest ja kodakondsusest.