Käimasolevatel Pyeongchangi paraolümpiamängudel mälestati reedel autoõnnetuses hukkunud Hiina ujujat Huang Wenpani.

22aastane sportlane kaotas auto üle juhitavuse ning sõitis teelt välja vastu posti, meedikud ei suutnud tema elu päästa.

Wenpani spordikarjääri parim aasta oli kindlasti 2016, kui ta võitis Rio paraolümpialt koguni viis kuldmedalit, neli neist individuaalselt, ühe meeskondlikult. Lisaks sai ta Brasiilias kaela ka ühe hõbeda.

R.I.P. HUANG Wenpan (1995-2018), Chinese Paralympic swimmer. He won 5 gold medals at the 2016 Summer Paralympics: Men's 50m freestyle S3, Men's 200m freestyle S3, Men's 50m breaststroke SB2, Men's 150m IM SM3 event and Mixed 4 x 50m freestyle relay 20pts.