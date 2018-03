Jalgpallikohtunik Kristo Tohver jagas ETV spordiuudiste stuudios oma mõtteid palju kiidetud ja tihti kirutud videokohtunike süsteemi kohta.

"Videokohtunik tohib sekkuda ainult siis, kui otsused on selgelt valed või vajavad sekkumist ja siis on otsuse aeg ka suhteliselt lühike," rääkis Tohver ERRile. "Ma usun, et videokohtuniku teema ei saa probleemiks, vaid pigem annab jalgpallile juurde. Suured ebaõiglused kaovad mängust ära."