25aastane Egiptuse ründaja Mohamed Salah lõi eilses Liverpooli võidumängus Watfordi võrku neli väravat. Üha rohkem hakatakse mehest rääkima kui ühest maailma parimast jalgpallurist.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp tunnistas ajakirjanike ees, et Salah hakkab saavutama taset, mis vääriks võrldlust isegi Lionel Messiga. "Samas ma ei usu, et Mo tahaks selliseid võrdlusi. Messi teeb oma asja juba varsti 20 aastat. Enne teda suutis oma meeskonna mängu sama palju mõjutada Diego Maradona," mõtiskles Klopp.

Salahi arvel on tänavu juba 36 väravat, mitte kunagi varem pole keegi oma Liverpooli debüüthooajal sellise tähiseni jõudnud. Inglismaa kõrgliigas on egiptlase arvel 28 tabamust, mis tähendab, et ainult üks aafriklane on temast enamat suutnud: Didier Drogba lõi ligi kümme aastat tagasi 29 väravat.

Suurimad väravalööjad Euroopa viie tippliiga meeskondades (kõik mängud nii liigas kui karikasarjades):