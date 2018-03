Vormelilegendi Michael Schumacheri tervislik seisund on endiselt suure saladuskatte all. 2014. aasta septembris kirjutati sakslane haiglast välja ja pärast seda on teda ravitud Genfi läheduses paiknevas villas.

AP pöördus erru läinud neurokirurgi Colin Shieffi poole, et saada aimu, millises seisus Schumacher olla võib. Tõsi, doktoril pole endise vormelisõitja perekonna ega arstidega mingit suhtlust olnud, kuid Shieff on tunnustatud spetsialist, kes on ravinud sarnaseid peavigastusi nagu Schumacheril.

Shieff peab väga ebatõenäoliseks, et pärast kõiki neid aastaid Schumacheri tervis märgatavalt paraneks. Arst usub, et sakslane on turvalises keskkonnas ning saab parimat võimalikku ravi.