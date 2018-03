Olümpiamängudele korraldajate leidmine muutub üha keerulisemaks, kuid mõned riigid tunnevad kuluka ettevõtmise vastu siiski huvi. 2026. aasta taliolümpiamängude korraldajaks kandideerib hulk riike, viimati liitus seltskonnaga Türgi.

Türklased on varem püüdnud võita suveolümpia korraldusõigust, kuid 2000. aastal jäädi alla Sydneyle, 2008. aastal Pekingile ja 2020. aastal Tokyole. Nüüd andis president Recep Tayyip Erdogan teada, et esimest korda jahitakse talimängude korraldusõigust. Edu korral toimuks 2026. aasta olümpia Türgi idaosas asuvates Erzurumi, Erzincani ja Karsi piirkondades. Ametlikult alustatakse kampaaniat paari päeva jooksul.

Kaheksa aasta pärast toimuvat olümpiat soovivad lisaks Türgile korraldada ka Šveits (Sion), Kanada (Calgary), Rootsi (Stockholm), Jaapan (Sapporo) ja Austria (Graz ja Schladming). Võimalik, et lisaks Türgile liitub võistlusega ka Itaalia (Milano ja Torino).

USA, Kasahstan ja Norra loobusid ja keskenduvad 2030. aasa mängude korraldusõiguse võitmisele.