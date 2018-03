Inglismaa jalgpalli kõrgliigas säras Liverpooli superstaar Mohamed Salah, kes lõi 5:0 võidumängus Watfordi vastu koguni neli väravat.

Pärast matši on palju kõneainet pakkunud mehe mängujärgne reaktsioon, kui ta läks Watfordi puurivahi Orestis Karnezise juurde ja palus vabandust. Egiptuse koondislane on varemgi ausa mänguga silma paistnud ning paljude silmis on tema puhul tegemist ühe planeedi viisakaima tippjalgpalluriga.

Mo Salah APOLOGISED to the Watford keeper after sticking four past him.



The nicest guy in football 👏 pic.twitter.com/YaHAjGgTEi