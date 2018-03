Seega sai Nižni 10 kaotuse kõrvale 5. võidu, millega hoitakse praegu 9. kohta. Astana saldo on 6-11 ning positsioon 7.

Eile peetud lahingus lõhkes hooaja üks suuremaid üllatuspomme. Minski Tsmoki alistas kodusaalis lisaajal 88:84 Lokomotiv Kubani. Krasnodari meestele oli see alles hooaja viiendaks kaotuseks.

Kalev/Cramo jaoks oli see kindlasti kahtlemata halb uudis, sest Tsmoki on nendel lähikonkurent. Minski meestel on nüüd tabelis 6 võitu ja 11 kaotus. Kalevi saldo on 5-13.

Võitlus play-off´i nimel on jätkuvalt tuline, sest meeskonnad 6.-12. mahuvad ühe võidu sisse. Kalev peab oma järjekordse kohtumise homme, võõrustatakse Avtodori.