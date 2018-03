Naiste võrkpalli Balti liigas peeti täna medalimängud. Ülipõnevas finaalis alistas TÜ/Eeden Tartu Ülikooli Spordihoones 3:2 (25:21, 20:25, 25:21, 23:25, 15:11) Alytus-Jotvingiai.

Kusjuures tartlannad said põhiturniiri ainsa kaotuse just Alytuse naistelt. Seega oli finaal ootuspäraselt võrdne. Otsustavatel hetkedel õnnestus siiski Andrei Ojametsa juhendataval võistkonnal külmemat närvi näidata. Kusjuures Ojamets on võitnud Balti liiga nii meeste kui ka naiste satsiga.

Balti liiga finaalkohtumine TÜ Eeden - Alytus. (Aldo Luud)

Pronksimängus jäi TTÜ 0:3 alla TK-Kaunasele.