Barcelona jätkab kindlal kursil Hispaania jalgpalli meistritiitli suunas, täna saadi koduväljakul 2:0 jagu Athletic Bilbaost.

Kataloonia vutigigant tegi sotid selgeks esimese poole tunniga. Avavärava lõi Alcacer Paco 8. minutil. Teise tabamusega sai hakkama Lionel Messi 30. minutil. Nõnda jätkabki Barcelona koduliigas kaotuseta, 6 viigi kõrvale on teenitud 23 võitu.

Vägevas hoos on Messi, kes on värava löönud kuues järjestikuses kohtumises. Kokku on tema arvel nende mängudega 8 tabamust. Viimast neist otsustas pallivõlur vahva tantsuga tähistada.

LMFAOO MESSI DANCING CELEBRATION LEGEND 😂😂😂pic.twitter.com/sd8Q2Z86ay — Sjr. (@Sakkax10) March 18, 2018

La Liga tabeliseis: