Itaalia korvpallimeistriliigas oli täna võistlustules Siim-Sander Vene koduklubi Varese, kes teenis kodusaalis raske, kuid ülimagusa 82:75 võidu Avellino üle.

Varese alustas kohtumist hästi ning avaveerand võideti 26:14. Sarnast viskehoogu jätkata ei suudetud, kui poolajaks oli edu jätkuvalt 11 punkti. Avellino pusis südilt edasi ning viimase neljandiku keskel jõuti viigini.

Varese aga ei murdunud ning seisult 69:69 vastati 8:2 vahespurdiga. Sellest piisas, et tabeli kolmanda meeskonna vastu vajalik võit teenida. Vene leivaisal on nüüd 9 võitu ja 13 kaotust. Play-off´i viivast kaheksandast kohast lahutab kaks võitu. Avellino on 16 võidu ja 6 kaotusega kolmas.

Tänases võidus oli suur roll ka meie mehel, kes rassis platsil üle 30 minuti. Vene arvele jäi selle ajaga 12 punkti 4 lauapalli ja 5 resultatiivset söötu. Viskeid väljakult tabas ta 9/5, sealjuures kaugviskeid 3/2.