Rain Veidemani koduklubi Udine alistas täna koduväljakul 78:64 Forli ning tõusis Itaalia esiliigas kolmandaks.

Udine jaoks algas kohtumine raskelt. Avaveerand kaotati 18:21 ning poolajaks kasvas kaotusseis viiele. Viimase veerandi eel vähendati vahe minimaalseks. Seejärel lülitati teine käik sisse, hoiti vastased vaid kuue punkti peal ja teeniti kindel võit.

Põhikoosseisus alustanud Veideman mängis ligi 33 minutit ja viskas selle ajaga 12 punkti, viskeid väljakult tabas ta 10/5. Lisaks läks kirja 4 lauapalli ja 2 resultatiivset söötu.

Udinele oli see 9 kaotuse kõrval 16. võiduks. Sellega tõusti Itaalia esiliiga idadivisjonis taas kolmandaks, täpselt sama saldo on Trevisol. Liidrikohal jätkab Trieste, kes on 25st mängust võitnud 19.