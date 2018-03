Madridi Reali jalgpallimeeskonna ründetäht Cristiano Ronaldo on viimasel ajal suurepärasesse vormi tõusnud: eile lõi ta 6:3 võidumängus Girona võrku koguni neli palli.

Ühtlasi jätkub Ronaldo pöörane seeria: viimases üheksas liigamängus, kus ta väljakul käis, on mees löönud koguni 18 väravat. Lisaks on mehe nimel ka kolm resultatiivset söötu, millest viimane tuli eile.

Ronaldo uus hingamine tuli seda ootamatumalt, et veel 20. jaanuaril oli tema nimel kõigest neli liigaväravat, nüüd on sama näitaja 22. Enam on suutnud vaid Lionel Messi (25).