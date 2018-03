"Olen kaotatud finaalide tõttu palju nutnud. Tean nende tähendust. Me polnud suutelised riigi unistust täide viima," tunnistas Messi. "Need kolm mängu olid valusad tagasilöögid."

Messi teab, et nüüd saabud tema põlvkonna viimane suur võimalus: "Tunneme, et kui me ei võida, siis ei pruugi järgmist võimalust enam tulla. Olen alati unistanud MMi võitmisest, kuid iga järgneva turniiriga muutub see tunne veel tugevamaks."