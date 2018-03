Sel nädalal algab USAs kõrgetasemeline Miami Openi tenniseturniir. Naiste seas on võistlustules ka Anett Kontaveit (WTA 28.) ja Kaia Kanepi (WTA 59.). Poolteist nädalat tagasi piirdus Kanepi Indian Wellsi tippturniiril kahe ja Kontaveit ühe mänguga.

Miamis on Kanepi avaringi vastane ameeriklanna Christina McHale (WTA 91.). Kanepi on McHale'iga Miamis vastamisi läinud ka varem, 2014. aastal jäi peale just eestlanna. Samal aastal oli Acapulcos aga parem McHale. Kanepi mäng toimub eelduste järgi kas teisipäeva õhtul või ööl vastu kolmapäeva.

Kontaveit avaringis mängima ei pea ja tema vastane segub paarist Maria Sakkari (WTA 49.) ja Aleksandra Krunic (WTA 46.).

Naiste turniiri auhinnafond on üle 8,5 miljoni dollari. Sellest võitjale läheb 1,34 miljonit. Esimeses ringis välja kukkunud valgepallurid teenivad 15 610 dollarit, teise ringi jõudnud tennisistid saavad vähemalt 25 465 dollarit.