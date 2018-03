Praeguse seisuga ei näe paljud Eesti televaatajad enam vormel-1 sarja etappide ülekandeid.

"Seis on selline, et All Media Eesti kanalid, sealhulgas Viasat Sport Baltic, TV6 ja voogedastusteenus Viaplay, sel hooajal vormel-1 etappe ei edasta. Tegu on F1-poolse strateegilise otsusega, et arendada (vastloodud) F1 TV-d," kinnitas kurba uudist AS TV Play Baltics meediasuhete juht Karin Laurima.

Sõitudest otseülekandeid pakkuv F1 TV tuleb praeguse seisuga välja enam kui 50 piirkonnas üle maailma, ent mitte Eestis. "Eesti nende riikide seas praegu ei ole, aga tõenäoliselt jõuab see teenus ühel hetkel ka meile," nentis Laurima.