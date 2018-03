Nüüd, kui Pyeongchangi olümpiamängud ja paraolümpiamängud on läbi, lammutatakse vaid neli korda kasutust leidnud olümpiastaadion maha. 35 000 pealtvaatajat mahutanud areeni ehitamiseks kulus ligi 100 miljonit eurot.

Muutusi tuleb olümpiarajatistes veel. Näiteks istutatakse Jeongseoni mäesuusakeskuse territooriumile tagasi puud, mis selle rajamiseks maha võeti ning keskus lakkab töötamast. Ainuüksi selle jaoks kulub üle 70 miljoni euro, teatas Norra rahvusringhääling NRK.

Kwandongi hokikeskus, Gangneungi jääareen, Alpensia kelguareen ja Alpensia suusahüppemäed jäävad alles, aga juba 2013. aastal arvutasid korealased välja, et nende ülalpidamiseks kulub aastas vähemalt 5 miljonit eurot. Nüüdseks on see arv tõenäoliselt kasvanud, võib-olla isegi kaks korda.