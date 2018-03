„Teadsin, et mul saab raske olema. Teised mängisid hästi ja ka tulemused olid head. Läheb aega, kuni oma võimaluse saan. Meistrite liigas oli tegemist lihtsalt palliveeretamisega. Pean ootama oma võimalust. Mina pole see, kes otsustab, kuid saan trennis näidata, et olen valmis!“

Samas tegi Klavan Porto vastu Eesti jalgpalli ajalugu, sest kunagi varem polnud keegi Euroopa sarja kaheksandikfinaalis väljakul käinud. „Eesti jalgpallis on see latt üsna madal. Muidugi on mul hea meel, et nimi on ajaloos. Eks neid asju on veidi kogunenud, kuid oleksin õnnelikum, kui saanuks terve mängu kaasa teha. Lõpus oli kõik selge – isegi, kui oleksin kolm korda eksinud, läinuks me ikka edasi.“