Sellel hooajal vormel-1 ülekandeid enam eestikeelse kommentaariga ei näidata. Varem sai vormelikaruselli vaadata otseülekandes Viasat Sport Balticu kanalilt, õhtul näitas kordusi TV6.

"On istutud, lükatud, tehtud ja arutatud pikalt, aga tänase seisuga me vormel-1 sarja enam ei näita. Olukord on selline, et hind on aetud nii hulluks, et meil pole võimalik seda maksta. See on lootusetu. Kas see on siis vormel-1 omanike uue platvormi arendamiseks, või milleks veel, aga täna on seis selline. Väga kurb, et nii läks," rääkis Viasat Sport Balticu sisujuht ja aastaid F1 kommenteerinud Kalev Kruus Õhtulehele.

Vormel-1 sarja uus omanik Liberty Media tuleb sel nädalal välja uue kanaliga F1 TV. See on kättesaadav 50 piirkonnas üle maailma, aga mitte Eestis. Skandinaavias ja Soomes on raha rohkem ning seal blokeerisid Viasat ja MTV F1 TV tuleku ära ning näitavad võidukihutamisi edasi.