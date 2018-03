Alates 2015. aastast Tartu võrkpallimeeskonna peatreenerina töötanud Oliver Lüütsepp otsustas peatreeneri kohalt tagasi astuda. Otsuse tingis eilne kaotus Rakverele, mis kukutas tartlased Balti liigast veerandfinaalis.

"Tartu klubil on alati suured eesmärgid ja ambitsioonid. Sama kehtib ka minu kui treeneri kohta ning seetõttu tunnen suurt pettumust, et ei suutnud võistkonda finaalturniirile viia," lausus Lüütsepp volley.ee-le.

"Antud olukorras tajun, et pean võtama klubi, sponsorite ja poolehoidjate ees vastutuse ning astun peatreeneri kohalt tagasi. Soovin võistkonnale edu ülejäänud hooajaks ning loodan, et nad suudavad Eesti meistrivõistlustel oma potentsiaali realiseerida."

Klubi mänedžeri Hendrik Rikandi sõnul pole veel otsustatud, kes Lüütsepa kohused üle võtab ja kuidas jätkatakse.

Lüütsepp võttis 2015. aastal peatreeneri ohjad üle Andrei Ojametsalt, enne seda oli ta Ojametsa kõrval meeskonnas abitreener.