Kolmekordne Soome ralli võitja Jari-Matti Latvala sõnas, et mõistab korraldajate mõtteviisi, kuid nendib, et ühes Ouninpohjaga kärbiti ralli iseloomu. "Arvan, et muudatuste põhjuseks on see, et keskmised kiirused olid mullu niivõrd kõrged," lausus Latvala.