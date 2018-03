Aasta oli siis 2009. Eesti jalgpallikoondis mängis võõrsil Armeeniaga ja oma esimese värava rahvusesinduse eest lõi Konstantin Vassiljev. Laupäeval võib Kostja samas kohas, Vazgen Sargsjan Republican staadionil pidada oma karjääri 100. koondisemängu. Täna astus 33aastane Vassiljev Eesti ajakirjanike ette ja tuju oli mehel hea. „Hästi läheb! Elu on ilus ja tervis korras,“ teatas ta. Üheksa aasta tagune matš püsib loomulikult meelel ja keelel: „Loodetavasti läheb seekord sama hästi.“ Praeguse seisuga kuuluvad saja mängu klubisse 12 meest, viimati liitusid auväärt seltskonnaga Vassiljevi head sõbrad Aleksandr Dmitrijev ja Dmitri Kruglov, nüüd on Kostja kord! „Arvatavasti oleme nädala pärast samas klubis ja siis võime lõpuks võrdväärsetena omavahel rääkida,“ viskas Vassiljev nalja.

Ta jätkas: „Vahet pole, kas inimene on statistika fänn või mitte, sajas mäng on alati oluline. Maailmas pole palju mehi, kes seda suutnud oleks. Eks see mäng pidanuks tulema veidi varem, aga loodetavasti saab nüüd linnukese kirja. Tähtis on sajas mäng heal tasemel ära mängida ja korraliku tulemusega tagasi tulla.“

Klubitasandil pole Vassiljevi senine hooaeg eriti kiita olnud. Mullu lõi ta Bialystoki Jagiellonia kasuks hulga väravaid ja jagas resultatiivseid sööte, kuid Gliwice Piastis pole asjad nii ladusalt sujunud. Viimasest kuuest matšist on Vassiljev vaid korra algkoosseisu kuulunud, väravaid on tema nimel üks. „Mina tahan alati mängida, aga sellised on treeneri taktikalised visioonid. Pole mõtet rääkida, kas see on õiglane või mitte – tema vastutab tulemuse eest! Praegu pean lihtsalt trenni tegema ja oma võimalust ootama. Peaasi, et tervis oleks korras,“ arutles ta.