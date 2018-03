Autoralli üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb (44) näitas Mehhikos niivõrd head kiirust, et Citroeni boss Pierre Budar soovib, et prantslase tagasitulek ei piirduks vaid varem kokkulepitud kolme ralliga.

Ta tõestas Mehhikos oma võimeid. Nägime, et ta on endiselt väga kiire ja suutis uue generatsiooni autoga suurepärasel kohaneda. Ta tõusis teisel päeval liidriks keset võitlust, kui kõik tallasid gaasi nii kuis suutsid. Me ei eeldanud, et ta nii kähku nii kiiresti sõidab. Arvasime, et selleks kulub pisut rohkem aega."

Meeke osutas, et Loeb mõjutas meeskonna moraali positiivselt. "Ta toitis meid kõiki oma energiaga. See oli nii positiivne. Olen kogu aeg rääkinud, et tahan teda tagasi tiimi, Mehhiko ralli ainult tugevdas seda soovi. Kui mul oleks võimalik teha temaga koos täispikk hooaeg, õpiksin meeletult. Kujutaksite ette, kui tugevad me oleks Loebi ja Craig Breeniga kolmandas autos?

Poleks kahtlustki, et oleksime meeskondliku tiitliheitluse teravaimas tipus. Miks mitte üritada seda järgmiseks aastaks? Oleksime ülitugev tiim, kui suudaksime teda veenda tagasi tulema."