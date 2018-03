Lisaks juhtis ADAK sportlaste tähelepanu selelle, et kõik proovikogujad on kohustatud end korrektselt tutvustama ja näitama neile antidopingu agentuuri väljastatud töötõendit.

ATTENTION: PRESS RELEASE ON FAKE SAMPLE COLLECTION OFFICERS. Read below our statement on the emergence of individuals masquerading as Sample Collection Personnel from ADAK #StayCleanWinRight pic.twitter.com/HcJuPQpnP6