"Pärast mitmeid vestlusi arstidega ja mänedžeri Koby Altmaniga jõudsin otsusele, et pean treeneriametist loobuma ja keskenduma oma tervise tugevdamisele," teatas Lue.

Et midagi on Luega valesti, võis arvata, sest ta pidi käimasoleval hooajal kolm korda tervise tõttu mängu ajal saalist lahkuma. Viimati möödunud laupäeval, kui meeskond alisats 114:109 Chicago Bullsi.

Mullune NBA finalist Cleveland Cavaliers teatas täna, et nende peatreener Tyronn Lue (40) loobub tervislikel põhjustel ajutiselt ametist.

"Terve aasta vältel on mul olnud valud rinnus ja mitmed teised murettekitavad sümptomid koos unetusega. Hoolimata korduvatest testidest pole praegu teada, milles on probleem."

"Kasutan aega selleks, et järgida ettekirjutatud ravi ja rutiini, mis osutus keset hooaega keeruliseks," lisas Lue. "Eesmärk on väljuda olukorrast iseenda tugevama ja tervema versioonina, et saaksin jätkata selle satsi meistriks tüürimist."