Õhtuleht vestles kogenud korvpallitreeneri Indrek Ruuduga, peamiselt teemaks Wichita State´i ülikooli lõpetanud Rauno Nurgeri käekäik. Jutu käigus koorus välja aga teinegi põnev arutelu. Nimelt arvab Ruut, et Eesti meedia puhub mitmed noormängijad suuremaks, kui nad esialgu väärt oleks. „Meedia on loonud kuvandi, nagu USAst tuleksid mingisugused imemehed,“ toob Ruut näite Rauno Nurgeri ja Maik-Kalev Kotsariga. „Jääb mulje nagu sealt tuleksid Eesti korvpalli päästjad. Reaalsuses on nad suhteliselt tavalised 20ndates elusaastates mängijad.“ Ta jätkab: „Täpselt sama on tehtud Matthias Tassiga. Nimetan seda kringli söömiseks juba enne, kui kana on taigna tegemiseks muna munenud. Tal on eeldusi saada heaks korvpalluriks, aga täna ta pole hea korvpallur.“

Ruut rõhutab, et kõigile tuleb anda aega atra seada. Mitmed Eesti noored korvpallurid mängivad juba välismaal, kuid see ei anna garantiid, et neist ka tegijad saaksid. Võimalused on mõistagi olemas, kuid neile ei tasuks liigseid pingeid asetada.

„Mingisugused eesmärgid ja ootused on loomulik osa. Aga need peavad olema mõistlikud ja hoomatavad. Eestis kiputakse arvama, et kõik väljas olevad mängijad jõuavad NBAsse või mujale tipptasemele,“ arutles ta ja toob tähenduslikke näiteid. „Armeenia poisse õpib USAs ja Euroopas kordades rohkem kui eestlasi. Suurest osas välismaal mängivatest korvpalluritest ei saa asja. Näiteks Tallinna Kalevi teise liiga meeskonnas mängib poiss, kes on olnud aastaid Kaunase Žalgirise akadeemias.“