Real Madridi jalgpalliklubi fännid mäletavad ilmselt liigagi hästi, kuidas sügisel kõikvõimalikud väljaanded arutlesid meeskonna ja selle staari Cristiano Ronaldo kehva vormi üle. Tänaseks on asjalood teised.

Ronaldo on ülekaalukalt (kui arvestada väravaid mängu kohta) Euroopa tippliigade (Hispaania, Inglismaa, Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa) meeskondade parim väravakütt ja toonud Realile oma tabamustega nii mõnegi väärt võidu (eelkõige Meistrite liiga kaheksandikfinaalis PSG vastu, kus ta lõi kahe mänguga kolm väravat). Tema arvel on kõikide sarjade peale 37 väravat (35 mängust).

Muide, näiteks Hispaania liigas oli Ronaldo aastavahetuseks sahistanud vaid neli korda, nüüdseks on see arv 22. Eile vajutas ta Girona võrku lausa neli palli. Meistrite liigas mängis portugallane edukalt ka sügisel (9 väravat), praeguseks on kirjas 12 tabamust.

Ronaldole järgnevad allnähtavas edetabelis egiptlane Mohamed Salah (Liverpool), argentiinlane Lionel Messi (Barcelona) ja inglane Harry Kane (Tottenham).

Euroopa tippliigade paremad väravakütid: