Kalev/Cramo üllatas korvpalli Ühisliigas tugevat Saraatovi Avtodori ja võitis 95:89. Põhiturniiril kaheksa sekka jõudmine on taas pisut reaalsem ja Kalevil on nüüd koos 6 võitu ja 13 kaotust. Sellega on Kalev tabelis 11. kohal.

Kalev alustas kohtumist üsna nigelalt, eriti palju arusaamatusi oli kaitses. Esimene veerand kaotati 21:28, aga Gregor Arbeti neljas kolmene viis võõrustajad 33:32 ette. Eriti hästi tuli Kalevil välja poolaja lõpp ja 20 minuti järel näitas tabloo 51:44.

Avtodori nimekas peatreener Jevgeni Pašutin oli marus ja lõi pärast järjekordset Kalevi korvi jalaga ühe tooli pikali.