Euroopa olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juht, olümpiavõitja Gerd Kanter käis täna ETV saates "Ringvaade", kus rääkis oma ametist ja sellega seonduvalt ka Pyeongchangi olümpiamängudest.

"Just lõppesid taliolümpiamängud ja tegelikult seal oli probleeme majutusega, kuna osad korterid olid alles lõpetamata," lausus Kanter, kes valmistub karjääri viimaseks hooajaks.

"Kuna meil üks komisjoniliige sealt Lõuna-Koreast tuli, siis tema kurtis väga selgelt, et korterid olid tehtud müügiks, kõik oli erinevate paberitega kinni kaetud ja kurjad kirjad, et ei tohi lahti teha. Kui aga pead seal kuu aega elama, siis on natuke ebareaalne, et sa ei tee suurt koridorikappi lahti ja lased kõigel papi all olla."