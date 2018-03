Kalev/Cramo juhendaja Donaldas Kairys kiitis hoolimata suurest skoorist hoolealuste kaitsemängu. „Kaitse töötas suurema osa ajast. Võrreldes viimaste nädalate kaotustega oli meie mänguplaan parem ja pallurid viisid seda paremini ellu. Ainus asi, millega ei saa rahul olla, olid vabavisked. Avtodori 38 vabaviset on ilmselgelt liiga palju. Peame olema kannatlikumad,“ rääkis ta pärast matši.

Avtodori nimekas juhendaja Jevgeni Pašutin kirus eelkõige lauavõitlust. „Kalev vääris võitu. Lasime neil võtta 18 ründelauapalli ja kokku said nad 22 n-ö teise võimaluse punkti - nii ei saa võita. Andsime Kalevi viskajatele, eriti (avapoolajal neli kolmest tabanud) Gregor Arbetile enesekindluse kätte ja nad karistasid meid ära.

Gregor Arbet tabas neli kolmest ja tegi ilmselt hooaja parima esituse. (Alar Truu)

Keskendusime Branko Mirkovicile, aga tema asemel jäid teised vabaks- Puudu jäi ka meeskondlikust tegutsemisest. Vahepeal oli koostöö hea, kohati ei aidanud isegi kaks minutilist pausi, mille võtsin,“ sõnas venelane.

Enne kohtumist oli teada, et tüüpilist Kalevi ja Ühisliiga keskmiku heitlust mängust ei tule. Õigupoolest on sel hooajal Ühisliigas vaid kaks tiimi, kelle kohta sellist määratlust kasutada saab – üks neist on Avtodor (8 võitu ja 8 kaotust) ning teine üllatuslikult Moskva oblasti Himki (9-8), mis on Euroliigas mänginud edukamalt kui koduses sarjas.

Vaja vähemalt kaheksat võitu

Ja Avtodori koosseisu vaadates võis paberilt leida rohkelt kvaliteedimärgiga tegijaid, keda Kaleviga sarnasel tasemel olevad Krasnojarski Jenissei ja Minski Tsomki endale lubada ei saa.

Nii oleks võit olnud ühest küljest justkui boonus, aga teisalt ei lubanud tabeliseis kaotust. Kadestamisväärse olukorraga igatahes tegu polnud, aga lõpuks tulid kalevlased sellest auga välja.

13 kaotuse kõrvale kuuenda võidu saanud Kalev/Cramo tõusis tabelis 11. kohale. Kahte viimast play-off’i kohta hoidvatel Astanal ja Minskil on 6 võitu ja 11 kaotust. Mõlemaga on Kalevil veel mäng ees, Minskiga kodus, Astanaga võõrsil. Lisaks võetakse kodus vastu Moskva CSKA ja külla sõidetakse Himkile.

Kaheksa hulka pääsust võib unistada siis, kui Kalev võidaks neljast matšist kaks ja tõuseks 8 võidu peale. Aga ka see ei pruugi edasi viia. Seitsmest võidust enam ülisuure tõenäosusega ei piida.

Kalev/Cramo peab oma järgmise kohtumise Ühisliigas 1. aprillil, külla sõidetakse Moskva oblasti Himkile. Jaanuaris suudeti sama vastast kodusaalis üllatada, siis võideti 92:84.

***

Kalev/Cramo – Saraatovi Avtodor 95:89 (51:44)

Kalev: Briscoe 21, Mirkovic 12, Arbet 10, van der Mars 11, Subotic 10, Kangur 9, 9 lp, Simmons 8, Dorbek 7, Keedus 3, Sokk 2.